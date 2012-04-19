У Липовецькому районі знайшли стокілограмову авіабомбу
11:04, 19 квітня 2012Вінниця
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18 квітня о 13:55 від секретаря Вахнівської сільської ради в самостійну державну пожежну частину №21 міста Липовець надійшло повідомлення про те, що невідомими особами при в’їзді в село на території колишнього автопарку знайдено предмет, схожий на боєприпас.
Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.
Прибувши на місце події фахівці МНС в землі, на глибині близько пів метра виявили сто-кілограмову фугасну авіабомбу часів Другої світової війни.
Наразі територію автопарку охороняє міліція.
Знешкодження боєприпасу заплановане на сьогодні, 19 квітня.
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