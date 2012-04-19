У Липовецькому районі знайшли стокілограмову авіабомбу

18 квітня о 13:55 від секретаря Вахнівської сільської ради в самостійну державну пожежну частину №21 міста Липовець надійшло повідомлення про те, що невідомими особами при в’їзді в село на території колишнього автопарку знайдено предмет, схожий на боєприпас.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Прибувши на місце події фахівці МНС в землі, на глибині близько пів метра виявили сто-кілограмову фугасну авіабомбу часів Другої світової війни.

Наразі територію автопарку охороняє міліція.

Знешкодження боєприпасу заплановане на сьогодні, 19 квітня.