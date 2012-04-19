Вінничани воліють сидіти вдома

За січень–березень 2012р. пасажирським транспортом Вінницької області перевезено 61,0 млн. пасажирів та виконано пасажирську роботу в обсязі 1799,4 млн. пас. км., що відповідно на 3,6% та на 3,7% менше, ніж за січень – березень минулого року.

Про це повідомило головне управління статистики у Вінницькій області.

Залізничним транспортом за січень–березень 2012р. Відправлено 6,8 млн. пасажирів, що менше, ніж за відповідний період минулого року на 7,3%. Пасажирооборот зменшився на 4,2% і становив 1301,2 млн. пас. км.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалося 23,6 млн. пасажирів, що на 4,2% менше від обсягів перевезень пасажирів у січні–березні 2011р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців збільшилися проти січня–березня минулого року на 1,2%.

За січень–березень 2012р. міським електротранспортом перевезено 30,7 млн. пасажирів, у т.ч. тролейбусним транспортом – 16,3 млн. пасажирів, трамвайним – 14,3 млн. Обсяги виконаного пасажирообороту становили відповідно 67,0 та 58,8 млн. пас .км. Кількість перевезених пасажирів міським електротранспортом та його пасажирооборот у порівнянні з січнем–березнем 2011р. зменшились на 2,3%.



