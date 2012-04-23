Петро Порошенко... зник під час відкриття фонтану

„Я радий бачити усіх вас, десятки, тисячі людей, які об’єднані гордістю за наше місто, Україну. Нещодавно будучи в Йорданії з державним візитом Король Йорданії подарував мені книгу арабською мовою, яка була видана після відвідання їхніми фахівцями України. У книзі була єдина картинка, присвячена Україні – це був наш вінницький фонтан”, - сказав Петро Порошенко під час відкриття робочого сезону Фонтану.

На свято відкриття Фонтану РОШЕН завітали й перші особи області та міста – голова Вінницької обласної державної адміністрації Микола Джига та мер Вінниці Володимир Гройсман.

Під час брифінгу Джига подякував Порошенку за його вклад у розвиток області та міста. «Я думаю, що життя у Вінниці зараз ділиться – до відкриття Фонтану, і в період роботи Фонтану. Я хочу подякувати Петру Олексійовичу за те, що в нас є таке ЧУДО, за те, що він дуже багато робить для міста та області. Тепер уже Міністр економного розвитку і торгівлі України - він доклав багато зусиль, щоб в області була стабільність – це податки, це робочі місця», - сказав керівник Вінницької області.

Мер Вінниці відзначив, що 22 квітня у Вінниці відбулась надзвичайно приємна подія - фактично відкриття сезону фонтанів. «Фонтан РОШЕН – це не лише візитівка нашого міста, а й візитівка усієї нашої держави. Думаю, ця візитівка вабитиме до нас все більше і більше туристів - це є позитивним для розвитку нашого міста. Фонтан РОШЕН - це не просто Фонтан, це не просто кошти, які були інвестовані у його створення - з першого дня мова йшла про те, щоб створити не просто фонтан, а створити щось унікальне і зробити це від щирого серця», - сказав Гройсман.

Петро Порошенко зазначив, що на Набережній Рошен у 2012 році були прокладені додаткові кабельні системи; встановлено акустичні системи й допоміжні системи звуку, що дозволить посилити якість і сприйняття самої шоу-програми фонтану. Встановлено й нову систему зрошення газонів, проведено благоустрій Набережної та майже завершено її озеленення.

По завершенню урочистої частини відкриття Фонтану РОШЕН для вінничан та гостей міста вперше в Україні група французьких повітряних барабанщиків Mobіlissimo презентували своє магічне шоу. Його продемонстрували 16 барабанщиків, які балансували у повітрі під час унікального арт-перформансу. У ході музичної вистави французькі артисти здійнялись у повітря на каруселі, що сягає 30-40 м над землею та заворожували глядачів магічним поєднанням оригінального звучання та незвичної хореографії.

Петро Порошенко наголосив, що повітряні барабанщики мають щільний графік виступів, але знайшли час розділити радість події з вінничанами та гостями нашого міста.

Опісля заключного виступу фокусники запропонували Петру Олексійовичу... залізти до скрині. Він погодився – і... зник. Микола Джига теж зазирнув у скриню і пересвідчився, що міністра нема. Почала хвилюватися і його родина – діти та дружина просили відшукати батька, бо треба було запускати фонтан. Аж раптом... Петро Порошенко зявився в променях прожектора там, на набережній, і пройшовши крізь велелюдний натовп, направився до кнопки запуску.

Пускаючи зворотній відлік, вінничани скандували: „10, 9, 8....пуск!”.

Найбільший у Світі річковий світломузикальний Фонтан презентував нову програму, в якій були ельфи і метелики, гра усіх колорів веселки та звучання адреналінової музики.

Петро Порошенко й справді мав рацію, коли говорив, що Фонтан для нього – це ніби дитя, якому виповнився рік, і якого пестиш та радієш, бачачи дивовижну красу його розквіту. А ще він порадив усім вірити в диво, і тоді доля буде щедра на подарунки у наших серцях.

Довідка УНІАН. Найбільший у світі річковий світломузичний фонтан на відкритих водоймищах та реконструйована Набережна Roshen були відкриті 4 вересня 2011 року. Тоді на його урочисте дійство зібралось понад 70 000 осіб.

Розташований в руслі річки Південний Буг фонтан має довжину 140 метрів і висоту струменя до 60 м, він обладнаний лазерною установкою, що дозволяє демонструвати анімаційні ролики безпосередньо на струменях фонтану.

Цей соціально-культурний та інфраструктурний проект було повністю реалізовано за рахунок інвестиції Фонду Порошенка. Загальна вартість проекту перевищує 70 млн грн.

З моменту відкриття 4 вересня і до закриття сезону 2011 року - 15 жовтня унікальний вінницький фонтан відвідали понад 500 тисяч осіб, а туристичні фірми Україні та зарубіжних країн включили його до переліку туристичних об'єктів.