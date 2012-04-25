Домашній тріумф вінницьких футбольних вундеркіндів

У Вінниці фінішував футбольний всеукраїнський турнір серед хлопчиків 2003 р.н. Він був організований футбольною спортшколою «Нива-Світанок» (її очолює директор ПФК “Нива” Паша Касанов) за підтримки бізнесмена Володимира Продивуса.

У змаганнях взяли участь такі команди: «Нива-Світанок», школа «Блохіна-Бєланова», «Нива-Світанок-2», «Школа Блохіна–Бєланова-2» (всі – Вінниця), «Полісся» (Житомир), «Новатор» (Хмельницький), ДЮСШ (Бердичів), «Полісся-2» (Житомир), ДЮСШ (смт. Роздільне Одеської області). Спочатку грали у підгрупах по коловій схемі.

Кращі команди підгруп розігрували призові місця.

Юні футболісти у кожному матчі змагалися 2 тайми по 20 хвилин на половині футбольного поля. До складу входили 8 гравців у полі і воротар. Найкращу гру показала команда «Нива-Світанок», яка домінувала у більшості поєдинків. У групі, щоправда, “світанківці” спочатку розійшлись миром з «Поліссям» (1:1), але потім з рахунком 7:0 розтрощили «Новатор», 9:0 – ДЮСШ (Бердичів) та 10:0 – «Школу Блохіна–Бєланова-2». У фінальній грі “Нива-Світанок” перемогла ДЮСШ (смт. Роздільне Одеської області)з рахунком 3:1. А капітан “світанківців” Олег Павліщук став кращим бомбардиром турніру – 12 голів.

- Результатом, я, зрозуміло, задоволений, – сказав тренер «Ниви – Світанок» Олександр Кв’ятковський. – Додам, що і «Нива-Світанок - 2» теж добре грала. Хоча дуже прикро, що у матчі за 3-е місце вона поступилися по пенальті Школі Блохіна–Бєланова.