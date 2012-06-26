Михайло Каменюк презентував книгу з вмонтованим фільмом

«Пані Хаджинова або невигадана повість про прекрасну матір» – саме під такою назвою 24 червня у місті Жмеринка презентував свою книгу секретар Національної спілки письменників України, голова Вінницької письменницької організації та український письменник Михайло Каменюк. Про це йдеться у повідомленні управілнні у справах преси та інформації Вінницької ОДА.

Документальна повість характерна тим, що головною її героїнею виступає звичайна вчителька невеличкого подільського містечка Жмеринка, якій у день презентації книги виповнилося 78 років.

Галина Хаджинова(Лісиченко) – не тільки успішна жінка, яка за свого трудового життя була не лише відмінним російським словесником-філологом у Жмеринській школі №2, а потім завідувачем міськвно, але і прекрасна матір трьох дітей, яка зуміла виховати їх високоморальними, відповідальними за свої вчинки громадянами.

Книга написана російською мовою і щиро проілюстрована уміло вмонтованим у ній фотофільмом «77 миттєвостей життя». Автор висловив сподівання, що вона буде корисною і молодому педагогу, і молодій матері, і взагалі усій молоді.