На Вінниччині - 46 підприємств-банкрутів

Сума невиплаченої заробітної плати працівникам підприємств та організацій Вінницької області порівняно з початком 2012 року зменшилась на 3,6% (або на 0,6 млн.грн.), а до 1 травня 2012р. – зменшилась на 1,1% (або на 0,2 млн.грн.) і на 1 червня 2012 року становила 15,1 млн.грн. Повідомляє Головне управління статистики Вінницької області.

Із загальної суми боргу більше половини (57,4%) припадає на підприємства-банкрути, 38,9% – на економічно активні підприємства, частка економічно неактивних підприємств в обсязі заборгованості складає 3,7%.

У загальній сумі заборгованості України питома вага Вінницької області становила 1,5%.

Майже половина (49,7%) невиплаченої заробітної плати припадає на промислові підприємства області. Серед решти підприємств найбільша частка боргу перед працівниками установ охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (12,9%), підприємств, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям (12,2%) та будівельних організацій (10,9%).

Сума заборгованості з виплати заробітної плати працівникам економічно активних підприємств у порівнянні до початку 2012 року збільшилась на 13,6%(або на 0,7 млн.грн.), а до 1 травня 2012р. – на 4,9% (або на 0,3 млн.грн.) і на 1 червня 2012 року становила 5,9 млн.грн.

Кількість працівників економічно активних підприємств, які своєчасно не отримали заробітну плату, впродовж травня зросла на 6,1% та становила 1,9 тис.осіб або 0,6% загальної кількості працюючих. Кожному з працівників, кому заробітна плата виплачується із затримкою, в середньому заборговано 3060 грн.

Про наявність заборгованості з виплати заробітної плати повідомили 46 підприємств-банкрутів області. Сума їх боргу, яка становила 8,7 млн.грн. в порівнянні до початку року зменшилась на 5,6%, а до 1 травня 2012р. – на 4,8%.