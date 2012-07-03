Абітурієнтам дали телефон, куди жалітися

Разом із стартом вступної кампанії у вищих навчальних закладах України розпочала роботу телефонна гаряча лінія, повідомляє сайт Моя Вінниця, з посиланням на Громадянську мережу ОПОРА.

За номером телефону гарячої лінії можуть звернутися абітурієнти та їхні батьки для отримання безкоштовних юридичних консультацій, які стосуються роз'яснення умов прийому під час подання документів та заяв до ВНЗ у 2012 році, а також механізмів захисту своїх прав у випадку недотримання вимог конкурсного відбору.

Якщо приймальні комісії порушили права абітурієнтів, то юристи ОПОРИ нададуть консультації про процедуру подання апеляційних заяв щодо результатів вступного випробування, скарг на порушення процедури та правил прийому навчального закладу чи позовної заяви щодо визнання незаконним рішення приймальної комісії.

У Вінниці Громадянська мережа «ОПОРА» проводить спостереження за роботою приймальних комісій Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, та Вінницького національного технічного університету.

Телефонна гаряча лінія працюватиме з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 19:00 за номерами 0432 69 44 32, 063 62 86 785