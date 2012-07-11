Одесит погорів на контрабанді в багажнику

10 липня на об’їзній дорозі смт. Піщанка працівниками ДАІ був зупинений для перевірки автомобіль «ВАЗ-21063», за кермом якого знаходився 30-річний водій, житель Одеської області.

Як повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області, під час огляду в салоні автомобіля та багажному відділенні було виявлено майже 500 пачок цигарок іноземного виробництва, 80 пляшок коньяку «KVINT», 19 пляшок горілки виробництва Білорусії та 22 л рідини з запахом спирту – все без марок акцизного збору.

Як з’ясувалось, продукція належить 31-річному пасажиру, жителю Кодимського району Одеської області.

За словами начальника Піщанського райвідділу міліції Василя Мазура, вилучена продукція та відповідні матеріали направлені у Вінницьку регіональну митницю для прийняття рішення щодо притягнення порушників до відповідальності за порушення митних правил.