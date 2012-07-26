Мешканці півдня області не хочуть жити

Аж троє мешканців південних районів області минулої доби зробили доленосний вибір не на користь життя.

Як повідомляє ТУ МНС у Вінницькій області, 46-річна жителька Бершаді намагалась вкоротити собі віку, повісившись. Нині жінка з діагнозом механічна асфіксія перебуває в лікарні, стан її здоровєя медики розцінюють як важкий.

А в Могилів-Подільському районі суїцидальні настрої охопили молодих.

29-річна мешканка Яришева наковталася пігулок аспірину, а 24-річний хлопчина з Карпівки порізав собі зап’ястки.

Причини спроб скоєня суїцидів наразі встановлюються.