Мешканці півдня області не хочуть жити
13:15, 26 липня 2012Вінниця
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Суїцидальні настрої
Аж троє мешканців південних районів області минулої доби зробили доленосний вибір не на користь життя.
Як повідомляє ТУ МНС у Вінницькій області, 46-річна жителька Бершаді намагалась вкоротити собі віку, повісившись. Нині жінка з діагнозом механічна асфіксія перебуває в лікарні, стан її здоровєя медики розцінюють як важкий.
А в Могилів-Подільському районі суїцидальні настрої охопили молодих.
29-річна мешканка Яришева наковталася пігулок аспірину, а 24-річний хлопчина з Карпівки порізав собі зап’ястки.
Причини спроб скоєня суїцидів наразі встановлюються.
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