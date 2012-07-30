У парку Дружби народів бігтимуть ... 2 доби

3 серпня у вінницькому Парку Дружби народів стартує 4-й всеукраїнський дводобовий забіг “Самоперевершення”.

Бігтимуть по колу, неподалік від Вишенського озера. Урочисте відкриття заходу – о 11.30, старт – о 12.00. Як глядачі запрошуються всі охочі.

Ультрамарафонський забіг матиме статус відкритого чемпіонату України з дводобового бігу. Також в рамках змагання пройде 24-годинний (добовий) забіг. Організаторами чемпіонату є марафонська команда Шрі Чинмоя, спорткомітет Вінницької міської ради, обласне відділення Національного олімпійського комітету України, обласна федерація легкої атлетики та обласний центр “Спорт для всіх”.

Серед організаторів, членів марафонської команди Шрі Чинмоя, досвідчені учасники 6- і 10-денних всесвітніх забігів у Нью-Йорку. За їхніми словами, в основі ультрамарафонського пробігу лежить підхід Шрі Чинмоя: показати максимальний результат можливо, коли ми перевершуємо свої минулі досягнення й робимо максимально можливе в кожний момент, а не змагаємося з іншими й прагнемо перемогти їх будь-якими способами.

До речі, під час ультрамарафону бігу учасники мають право на будь-який час зупинятися (і спати) у встановлених наметах, пити і їсти (столики з наїдками – біля бігової доріжки). Але, зрозуміло, чим більше їж і спиш, тим гірше результат.