Ткачуки дочекались прохідного місця в списку «УДАРу»

Партія «УДАР» на своєму з’їзді затвердила списки кандидатів на парламентських виборах.

У прохідній частині - член політради партії Геннадій Ткачук, повідомляють «20 хвилин».

Він на 21 місці, а його брат, голова обласної партійної організації Ігор - на 46.

- У партійному списку майже усі кандидати мають одну і більше вищу освіту, І лише кожен десятий кандидат УДАРу балотувався раніше до Верховної Ради або був народним депутатом. Зате у багатьох є досвід місцевого самоврядування, це п’ята частина списку. У першій десятці – чотири жінки, - сказав Геннадій Ткачук.