Де прочитати про вінницьких олімпійців

09:05, 02 серпня 2012
Вінниця
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Відкрито сайт облвідділення НОК

Під час проведення Олімпіади новини на олімпійську тему є досить актуальними.

Нещодавно Вінницьке обласне відділення Національного олімпійського комітету України започаткувало власний сайт: noc-vin.org.ua.

На цьому місцевому Інтернет-ресурсі можна знайти склад олімпійської збірної України, фотозвіт з олімпійського селища, новини про вінницьких олімпійців і діяльність відділення НОК, фотографії місцевих учасників Олімпійських ігор різних років. У розділі «федерації» є контакти керівників обласних осередків з різних олімпійських видів спорту, а у розділі “документи” – календарний план проведення спортивних заходів у 2012 році тощо. 

За словами голови Вінницького обласного відділення НОК України Федора Новіка, новий сайт має сприяти пожвавленню олімпійського життя регіону.

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