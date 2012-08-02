Де прочитати про вінницьких олімпійців

Під час проведення Олімпіади новини на олімпійську тему є досить актуальними.

Нещодавно Вінницьке обласне відділення Національного олімпійського комітету України започаткувало власний сайт: noc-vin.org.ua.

На цьому місцевому Інтернет-ресурсі можна знайти склад олімпійської збірної України, фотозвіт з олімпійського селища, новини про вінницьких олімпійців і діяльність відділення НОК, фотографії місцевих учасників Олімпійських ігор різних років. У розділі «федерації» є контакти керівників обласних осередків з різних олімпійських видів спорту, а у розділі “документи” – календарний план проведення спортивних заходів у 2012 році тощо.

За словами голови Вінницького обласного відділення НОК України Федора Новіка, новий сайт має сприяти пожвавленню олімпійського життя регіону.