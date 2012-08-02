Кривдника бабусі затримали через два місяці

Працівники вінницької міліції у сусідній області затримали чоловіка, якого розшукували понад два місяці за підозрюють у скоєнні крадіжки грошей з будинку одинокої 83-річної жінки.

Про це повідомив СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

15 травня до Вінницького райвідділу міліції звернулася 83-річна жителька села Зарванці з повідомленням про те, що з її будинку зникли усі її грошові заощадження в сумі 4 тисячі гривень, які вона зберігала в скляній банці у холодильнику. Бабуся повідомила, що того дня вона була на городі, а коли повернулася, то виявила зникнення грошей.

Розкрити злочин міліціонерам допомогли місцеві жителі, які того дня бачили на вулиці села незнайомого молодого чоловіка. Саме своєю поведінкою чоловік привернув до себе увагу перехожих. Він заглядав на подвір’я, наче щось шукав.

Більше двох місяців знадобилося оперативникам, щоб розкрити даний злочин, та затримати винуватця. Адже шукали його виключно за описом свідків.

Як розповів начальник Вінницького райвідділу міліції Павло Кукурудза, затримали підозрюваного у сусідній області. Ним виявився 25-річний чоловік, який раніше неодноразово відбував покарання у місцях позбавлення волі за скоєння аналогічних злочинів.

Як з’ясувалося, до будинку пенсіонерки зловмисник потрапив через вікно. Він бачив, що старенька господарка будинку зайняти городом, то вирішив викрасти у неї гроші. Маючи не абиякий злочинний досвід, чоловік добре знав, де зазвичай старі люди ховають свої заощадження. Перевіривши усі можливі місця схову грошей, зловмисник нічого не знайшов.

Змирившись з тим, що цього разу йому доведеться піти з порожніми руками, незваний гість вирішив хоча б перекусити. Коли він відчинив двері холодильника, то був приємно здивований. Крім продуктів у холодильнику зберігалась скляна банка з грошима.

Зараз підозрюваний затриманий і перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Під час його перевірки на причетність до скоєння інших злочинів, стало відомо, що він причетний до скоєння ряду крадіжок з помешкань літніх людей на території Вінницької області.

За даним фактом порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України «Крадіжка». Зловмиснику загрожує покарання до шести років позбавлення волі.