Місто привітало корвет «Вінниця»

Вінницька делегація привітала з 20-річчям Військово-Морських Сил України підшефний корабель – протичовновий корвет «Вінниця», - повідомляє «Місто над Бугом».

Шефські зв'язки продовжуються вже 17 років. Щороку на День флоту, який моряки святкують наприкінці липня, до селища Новоозерне у Криму, де дислокується корвет , їздить делегація у складі представників вінницької міської ради, творчих колективів палацу мистецтв «Зоря» і вінницьких журналістів.

Цього року шефи передали екіпажу корабля оргтехніку, медикаменти, продукти харчування, канцтовари. Крім вінничан, строкову військову службу на кораблі проходять юнаки з різних областей України.

Кращих матросів було відзначено грошовими преміями. Вихованці вінницького міського палацу мистецтв «Зоря» дали для моряків три святкових концерти.