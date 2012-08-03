Податківці дізнаються, що про них думають підприємці

Громадські діячі запропонували податківцям області дізнатись, що думають про них підприємці. До розробки анкети із запитаннями до представників бізнесу вже приступили члени громадської ради при податковій області.

Про це УКРІНФОРМу повідомив голова Громадської ради при ДПС у Вінницькій області Петро Кузнєцов.

«На засіданні громади за участі голови податкової області Ірини Зленко прийнято рішення про розробку анкети для підприємців та керівників підприємств Вінниччини, де вони б висловили своє відношення до роботи податківців та пропозиції щодо її поліпшення. Структуру анкети експертна група, у складі двох представників громади та працівника податкової служби, має розробити протягом цього місяця», - розповів П. Кузнєцов.

На початку вересня ці анкети будуть розіслані підприємцям та керівникам підприємств. А вже наприкінці місяця отримані дані проаналізують та підготують узагальнений зріз. П. Кузнєцов висловив упевненість, що результати анкетування допоможуть податківцям удосконалити сервісне обслуговування платників та збільшать довіру до роботи податкової.