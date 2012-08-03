СБУ задала жару судейським

У Вінниці стартував чемпіонат міста з футболу серед аматорських команд державних установ.

У ньому змагаються 9 команд. Матчі проходять по вівторках та четвергах з 18-ї до 21-ї години на новому сучасному стадіоні загальноосвітньої школи № 35.

Турнір організовує Вінницька міська федерація футболу за підтримки міського спорткомітету.

Серед команд-учасниць є збірні місцевих осередків СБУ і МВС, адмінсуду, журналістів, міськвиконкому тощо.

Клас команд дуже різниться. На полі грають і звичайні аматори, і профі – наприклад, екс-гравець “Ниви” Андрій Веретинський і граючий тренер ФК “Держслужбовець” (чемпіон області Дмитро Руденко). Тому на старті турніру було кілька перемог з великим рахунком. Наприклад, “Авіатор” – “ІДАБК” – 5:0, “ІДАБК” – “Вболівальник” (збірна журналістів) – 5:0, “СБУ” – “Адмінсуд” – 4:1.

Наступного тижня ігри проходитимуть знову на стадіоні 35-ї школи, починаючи з 18.00 – 7 і 9 серпня. Вхід на матчі для уболівальників – вільний.