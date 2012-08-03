Податкова «труситиме» сферу послуг

Податківці мають намір пильно вивичити ситуацію у сфері послуг, позаяк вважають, що це - тіньовий ринок, де проводяться оборудки із мінімізації податків. Щонайменше, половина працюючих тут - недобросовісні контрагенти.

Про це заявила голова ДПС у Вінницькій області Ірина Зленко на засіданні Громадської ради при податковій.

- На жаль, через цю сферу проводять оборудки підприємствам із надання послуг, не маючи на меті здійснення якоїсь діяльності, - відзначила Зленко, і додала, що в такий спосіб мінімізуються податки.

Із її думкою погодився голова Громадської ради Петро Кузнєцов.

- Сфера послуг - це тіньовий ринок. Скільки в області будівельних майданчиків, особливо у приватному секторі, де «кешем» отримують заробітну плату, скільки незареєстрованих працівників у шиномонтажних майстернях?

Рівень сплати податків у сфері послуг недостатній, - переконаний Кузнєцов.

Він додав, що великий і середній бізнес, де дотримуються культури сплати податків, на боці податківців, бо їх не влаштовує ситуація, де одні сумлінно наповнюють бюджети, а інші кладуть гроші до власної кишені.