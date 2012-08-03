Колишній міліціянт побудував церкву

У невеличкому селі Вишенька Хмільницького району церкви не було вже довгий час. Її спалили ще за часів Великої Вітчизняної війни. Жителям села, аби відвідати службу, доводилося долати кілометри до найближчої церкви. Тому ідея побудувати власний храм у мешканців села виникла давно. Знайшовся меценат, який перейнявся долею своїх земляків, та два роки тому розпочав будівництво Вишеньківського храму, - повідомляє ІРА «Перспектива»

Анатолій Синицький в минулому працював у правоохоронних органах, деякий час займався бізнесом, а тепер він – отець Анатолій. Прийшло розуміння того, що користь для людей зможе приносити через служіння Господу Богу. Нещодавно він поклав початок свого церковного життя, і не пошкодував жодного разу. На шляху благодійнику зустрічалися лише порядні люди, які підтримали його добрі починання.

«До Господа багато шляхів. Мій шлях, мабуть, такий, як у всіх. Але однозначно, що він тернистий. Я люблю священство і прикладу максимум зусиль для того, аби бути вірним та служити віддано Богу».

Зведення храму для всіх вірян стало довгоочікуваним духовним символом та вірою у краще майбутнє. Він носить ім’я Успіння Пресвятої Богородиці. Поруч із церквою планують збудувати приміщення для духовної школи та дзвіницю.