Мотоцикліст протаранив тролейбуса

За минулу добу на території області сталися три дорожньо-транспортні пригоди, у яких постраждали троє людей.

Про це повідомив СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

2 серпня в місті Вінниця сталися дві дорожньо-транспортні пригоди. Учасником однієї з аварій став мотоцикліст, іншої - пішохід.

Близько о пів на десяту годину ранку, рухаючись по вулиці Чехова, 50-річний водій мотоциклу не впорався з керуванням та допустив зіткнення з тролейбусом. З закритим переломом стегна мотоцикліст був госпіталізований до травматологічного відділення вінницької лікарні для надання медичної допомоги.

Учасником другої аварії, яка сталася на вулиці Артема, став пішохід. Під колеса автомобіля «Шкода», який рухався заднім ходом потрапила 75-річна пенсіонерка. Жінка отримала травму голови та була госпіталізована до нейрохірургічне відділення вінницької лікарні.

Ще одна аварія, у якій постраждав 32-річний водій іномарки, сталася у Барському районі. Близько восьмої години вечора неподалік села Лука-Барська 39-річний водій вантажівки «САЗ», виїжджаючи з другорядної дороги, допусти зіткнення з автомобілем «Audi 80», який рухався по головній дорозі. Внаслідок зіткнення автомобілів водій легковика з відкритою черепно-мозковою травмою був госпіталізований в центральну районну лікарню.

За усіма фактами автопригод проводиться перевірка.