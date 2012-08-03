Добринська стартувала в Лондоні

Сьогоднішній день Олімпіади – день короліви спорту – легкої атлетики. Гарно розпочала свої виступи семиборка-вінничанка Наталія Добринська – заслужений майстер спорту, олімпійська чемпіонка (2008), світова рекордсменка, неодноразова чемпіонка України. Першу частину програми – біг з бар’єрами – вона виконала за 13.57 с і отримала в загальному заліку 1040 балів. Приємно відзначити, що її конкуренткою виступає теж українка – Ганна Мельниченко, яка пробігла за 13.32 сек і отримала 1077 очок. Поки що рейтингову таблицю очолює полька Кароліна Тімінська із загальною сумою балів 1091. Хоча, як кажуть, ще не вечір і результати можуть бути непередбачуваними, адже попереду ще 6 видів програми. О 14-ій годині розпочинаються стрибки у висоту, а о 22.00 за київським часом – штовхання ядра, по завершенні олімпійського дня дівчата бігтимуть 200 метрів.

На сьогодні Наталка Добринська ще має здійснити стрибок у висоту, штовхнути ядро та пробігти 200-метровку. Завтра другий день змагань виконання стрибка в довжину, метання списа та біг на 800 м.

Тримаємо кулачки!

Довідка УНІАН. Семиборство - вид спорту, що включає змагання в семи видах легкої атлетики. Змагання проводяться в два дні. Результат кожного учасника визначається комбінацією підсумків його виступів в окремих видах. Застосовується спеціальна система нарахування очок в кожному виді, потім підсумки сумуються. Змагання із семиборства проводяться серед жінок в літньому сезоні і серед чоловіків - в зимовому.