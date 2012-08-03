Місто заробило 603 мільйони гривень

603 мільйони 300 тисяч гривень надійшли до бюджету Вінниці у першому півріччі 2012 року.

Про це повідомила директор департаменту фінансів Вінницької міської ради Наталя Луценко.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року цей показник зріс на 26 відсотків.

За словами Луценко, умовні втрати бюджету за цей період склали 47 мільйонів гривень. Більша частина втрат заміщена дотаціями та трансфертами з обласного бюджету.

Основа бюджету – власні закріплені доходи загального фонду склали майже 186 млн. гривень.

Це на 45 млн. грн., або майже на 20% менше, за показник минулого року.

Причиною зменшення надходжень власних і закріплених доходів стало внесення змін до Бюджетного кодексу, згідно з якими з 1 січня поточного року для пілотних регіонів, у яких проходить реформування системи охорони здоров’я до бюджетів міст обласного значення замість 75% зараховується лише 50% з податку на доходи фізичних осіб.