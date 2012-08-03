Чоловік «підкурив» пляшку з бензином

2 серпня о 18:30 на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №14 міста Тульчин від чергового районної лікарні надійшло повідомлення про те, що до приймального відділення госпіталізовано 50-річного чоловіка, жителя смт Шпиків Тульчинського району, з діагнозом «термічні опіки обличчя, шиї, грудної клітки ІІ-го ступеню 7 % тіла».

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Як стало відомо, потерпілий тримаючи в руках відкриту пляшку з бензином, запалював цигарку, та за необережності облився бензином, який спалахнув.

На даний час лікарі кваліфікують стан його здоров’я, як середньої важкості.