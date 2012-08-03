Пушкіна вшанували за любов до жіночок

На Вінниччині в Ольгополі Чечельницького району встановили жартівливий пам'ятник Олександру Пушкіну, - повідомляє «Моя Вінниця».

Це містечко, його чарівних панянок, вулиці та будинки прославив в своїх віршах сам Олександр Пушкін.

Ольгопіль, в якому видатний поет зламав колесо карети та ще й програв сто рублів - йому все ж сподобалося.

Через сотні років мешканці селища згадали про мандрівки Пушкіна, і встановили пам'ятник.

Це, напевно, найбільш жартівливий постамент поету в Україні.