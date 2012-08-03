Пушкіна вшанували за любов до жіночок
15:30, 03 серпня 2012Вінниця
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Поставили пам’ятника в Ольгополі
На Вінниччині в Ольгополі Чечельницького району встановили жартівливий пам'ятник Олександру Пушкіну, - повідомляє «Моя Вінниця».
Це містечко, його чарівних панянок, вулиці та будинки прославив в своїх віршах сам Олександр Пушкін.
Ольгопіль, в якому видатний поет зламав колесо карети та ще й програв сто рублів - йому все ж сподобалося.
Через сотні років мешканці селища згадали про мандрівки Пушкіна, і встановили пам'ятник.
Це, напевно, найбільш жартівливий постамент поету в Україні.
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