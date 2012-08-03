Добринська - дванадцята після двох видів

Одразу три українки після двох видів легкоатлетичного семиборства на Олімпіаді перебувають у топ-десятці та поруч із нею.

У стрибках в висоту Людмила Йосипенко та вінничанка Наталія Добринська показали результат 1,83 м, що дало їм по 1016 очок.

Ганна Мельниченко отримала 978 пунктів за стрибок на 1,80 м.

Після двох видів змагань:

1. Джессіка Енніс (Великобританія) - 2249 очки

2. Гіліс Фонтейн (США) - 2224 очки

3. Катарина Джонсон-Томпсон (Великобританія) - 2146

...6. Людмила Йосипенко (Україна) - 2103

...12. Наталія Добринська (Україна) - 2056

...13. Ганна Мельниченко (Україна) - 2055

Наступним видом змагань буде штовхання ядра, що відбудеться сьогодні ввечері.

