23-річний іменинник розтрощив продуктовий магазин

Працівники Управління Державної служби охорони при УМВС України у Вінницькій області затримали 23-річного вінничанина, який відсвяткувавши свій день народження, влаштував бійку у продуктовому відділі одного з торгових центрів міста Вінниці. Іменинник був напідпитку і вимагав продовження банкету.

- Близько дванадцятої години ночі на пульт централізованого спостереження Державної служби охорони міста Вінниці надійшов сигнал «Тривога» з приміщення одного із продуктових магазинів міста, - говорить Віктор Ловіцький з УДСО при УМВС України у Вінницькій області. - На місце пригоди одразу прибув наряд групи затримання. Як з’ясувалося, причиною виклику стали хуліганські дії одного з покупців.

23-річний непрацюючий вінничанин ввечері разом із друзями повертався додому після святкування свого дня народження. Веселій компанії захотілося продовження банкету, і вони вирішили зайти у продуктовий відділ придбати усе необхідне для продовження свята. Коли працівники магазина попросили парубка розрахуватись, той почав голосно кричати та нецензурно лаятися, а потім розпочав бійку з працівниками закладу. Щоб вгамувати клієнта продавчиня натиснула на тривожну кнопку виклику міліції. Прибувши на місце події, держохоронці затримали хулігана.

Наразі вирішується питання про притягнення горе-іменинника до кримінальної відповідальності за ознаками злочину, передбаченого ст.296 КК України «Хуліганство». За такий злочин законом передбачена відповідальність у вигляді обмеження волі на строк до 5 років.