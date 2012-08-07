Неповнолітній злодій побив жінку, бо не мала грошей

У Могилів-Подільському районі працівники міліції затримали підлітка, який на вулиці міста, погрожуючи пістолетом, вчинив розбійний напад на 27-річну жінку. Після зустрічі з неповнолітнім нападником потерпіла опинилася на лікарняному ліжку.

Про це повідомив СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

До Могилів-Подільського райвідділу міліції надійшло повідомлення від 27-річної місцевої жительки про те, що близько сьомої години ранку, біля одного з місцевих магазинів невідомий підліток, погрожуючи пістолетом, вимагав в неї гроші. Коли жінка повідомила нападникові, що в неї гаманець порожній, зловмисник її побив та втік з місця пригоди.

Каретою «швидкої допомоги» жінку було доставлено у місцеву лікарню. Оглянувши потерпілу, лікарі встановили, що в неї струс головного мозку, численні забої та подряпини.

Жінка так детально описала свого кривдника, що працівники міліції одразу зрозуміли, хто з підлітків може бути причетним до скоєння цього злочину. І не помилилися.

Підозрюваного 17-річного хлопця, який ніде не працює та не навчається, міліціонери затримали в одному з сіл Могилів-Подільського району, де він проживає з матір’ю. У скоєному хлопчина одразу зізнався та віддав пістолет, яким погрожував жінці.

Як з’ясувалося, пневматичний пістолет, схожий на пістолет Макарова, підліток придбав більше року тому на Центральному ринку міста Вінниці у невідомого чоловіка. Щоб зброю не знайшла матір, хлопчина її сховав у лісосмузі поблизу села.

Як розповів начальник Могилів-Подільського РВ УМВС України у Вінницькій області Іван Чорноволюк, затриманий, не дивлячись на свій юний вік, раніше неодноразово потрапляв в поле зору працівників міліції. Він був причетним до скоєння грабежу та крадіжок на території району.

Поки триває судовий розгляд цих справ, підліток наважився на новий злочин.

Наразі вирішується питання про притягнення неповнолітнього зловмисника до кримінальної відповідальності за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 187 КК України «Розбій». Хлопцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.