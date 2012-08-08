Через спеку поїзди ходитимуть повільніше

У зв’язку з підвищенням температури повітря в Україні залізничники вживають додаткові заходи для забезпечення безпеки руху залізничного транспорту, зокрема, постійний контроль за нагріванням рейок колій, повідомляє сайт прес-служби Укрзалізниці.

Наразі проводиться посилена перевірка стану залізничного полотна. Зокрема, працівники колійного господарства залізниці організували щоденні додаткові обходи колій, під час яких досвідчені фахівці за допомогою колієвимірювальних і дефектоскопічних приладів перевіряють стан рейкошпальної решітки та зазори в стиках рейок. Виміри температури рейок у період найбільш високих температур проводяться щогодини.

Організовано цілодобове чергування аварійних бригад, укомплектованих всім необхідним інвентарем.

Колія щодня піддається температурним і динамічним впливам. Однак під впливом аномально високих або низьких температур змінюється стан верхньої будови колії, зокрема, рейок і стикових накладок. Коли температура повітря значно підвищується, метал, з якого виготовлені рейки, розширюється. Це може деформувати колію і таким чином загрожувати безпеці руху. Для забезпечення безпеки руху поїздів під час високих температур повітря у колійному господарстві залізниць Укрзалізниці використовуються засоби діагностики.

На кожній із 108 дистанцій колії температура рейок контролюється за допомогою температурних постів (по 3-4 на кожній дистанції). При перевищенні допустимих, згідно з нормативними документами Укрзалізниці, температур та з урахуванням фактичного стану колії керівником дистанції колії може бути прийняте рішення про обмеження встановленої швидкості руху поїздів.

Крім того, для контролю температури рейок під час виконання колійних робіт використовуються переносні електронні термометри, оскільки при перевищенні встановлених норм величини температури в рейках заборонено виконувати певні ремонти на колії.

У спекотні літні дні на деяких ділянках залізниці рейки залізничного полотна розігріваються до понад 50°С.

Висока температура вимагає зміни умов експлуатації залізниці з тим, щоб забезпечити необхідний рівень безпеки. За правилами експлуатації залізниці, якщо температура рейок понад 50°С, то швидкість руху поїздів обмежується. Попередження про обмеження швидкості діє в основному з 12 по 18 годину.

Для покращення умов проїзду пасажирів на залізниці проводяться контрольні перевірки систем водопостачання, вентиляції та кондиціювання у пасажирських вагонах. Перед кожним відправленням у рейс обов’язково оглядається все обладнання вагону.

В кожному вагоні обов’язково є аптечка для надання першої медичної допомоги. Якщо пасажиру стане зле, потрібно звернутися до провідника або до начальника поїзда, у разі необхідності начальник поїзда може викликати бригаду швидкої допомоги до найближчої станції.

На вокзалах залізниці працюють медичні пункти, де можна отримати консультацію фахівця, а у разі важкого стану — медичну допомогу.