Бабуся "втиху" виростила 220 кущів конопель

В ході проведення профілактичних заходів в селі Політанки Шаргородського району, працівники міліції на одній із присадибних ділянок, яка належить місцевій пенсіонерці, виявили та вилучили майже 220 рослин коноплі.

Вилучене було направлено на дослідження в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при УМВС України у Вінницькій області.

За добу працівниками міліції виявлено 8 фактів незаконного зберігання наркотиків та психотропних речовин.