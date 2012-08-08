Бабуся "втиху" виростила 220 кущів конопель
16:13, 08 серпня 2012Вінниця
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У Шаргородському районі
В ході проведення профілактичних заходів в селі Політанки Шаргородського району, працівники міліції на одній із присадибних ділянок, яка належить місцевій пенсіонерці, виявили та вилучили майже 220 рослин коноплі.
Вилучене було направлено на дослідження в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при УМВС України у Вінницькій області.
За добу працівниками міліції виявлено 8 фактів незаконного зберігання наркотиків та психотропних речовин.
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