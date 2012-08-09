Хто підімне №14 округ - Жеребнюк чи Онопенко?

Все більш цікавим стає виборчий «розклад» на №14 окрузі.

Як і передбачалось, тут схрестились парламентські інтереси та політичні амбіції двох непересічних кандидатів.

Як повідомив сайт ЦВК, постановою№193 від 7 серпня як висуванці тут зареєстровані колишній мер Жмеринки, а нині голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації Віктор Жеребнюк та суддя Верховного Суду України Василь Онопенко.

У відомостях про кандидатів вказано, що обидва – безпартійні. Втім, з огляду на стрімку кар’єру за чинної влади Жеребнюка та пониження в статусі з голови до судді ВСУ Онопенка можна припустити, що принаймні окремі впливові особи з ПР підтримають першого.

Втім, вирішувати виборцям.

Одномандатний виборчий округ № 14 за центр має місто Жмеринку. До його складу входять місто Жмеринка, Барський, Жмеринський, Літинський, Тиврівський райони. Кількість виборців - 172 043.