У вінницькому зоопарку бебі-бум

Вінницький зоопарк поповнився трьома малюками: зубром, куланом і бізоном. Усі звірі народились відповідно у травні, червні і липні цього року.

Як розповіла сайту «Моя Вінниця» зоотехнік Вінницького зоопарку Надія Сук, малечу поки годують батьки, - вони іще замалі, щоб переводити на дорослий харч. А батьків новонароджених годують зерновими, зеленою масою, овочами, фруктами, дають багато води.

Поки звірі нормально переносять спеку.

У пари бізонів і куланів, яких на початку створення зоопарку у 2005 році привезли з Києва, — малюки народились вперше.

Малюкам кличок іще не придумали. Отож, можете пропонувати свої ідеї.