У вінницькому зоопарку бебі-бум
11:40, 09 серпня 2012Вінниця
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Народили самки зубра, бізона і кулана
Вінницький зоопарк поповнився трьома малюками: зубром, куланом і бізоном. Усі звірі народились відповідно у травні, червні і липні цього року.
Як розповіла сайту «Моя Вінниця» зоотехнік Вінницького зоопарку Надія Сук, малечу поки годують батьки, - вони іще замалі, щоб переводити на дорослий харч. А батьків новонароджених годують зерновими, зеленою масою, овочами, фруктами, дають багато води.
Поки звірі нормально переносять спеку.
У пари бізонів і куланів, яких на початку створення зоопарку у 2005 році привезли з Києва, — малюки народились вперше.
Малюкам кличок іще не придумали. Отож, можете пропонувати свої ідеї.
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