Влада тішиться, що спад виробництва в області найменший
13:20, 09 серпня 2012Вінниця
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Привід для гордості?
За індексом виробництва промислової продукції Вінницька область увійшла в десятку регіонів України, посівши 3 місце, де допущено найменше скорочення обсягів виробництва.
Про це повідомило управління преси та інформації Вінницької ОДА.
По Україні індекс за звітний період складає 103,2%.
За I півріччя 2012 року досягнуто рівня промислового виробництва 109,3% до відповідного періоду минулого року.
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