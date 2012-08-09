Влада тішиться, що спад виробництва в області найменший

13:20, 09 серпня 2012
Вінниця
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Привід для гордості?

За індексом виробництва промислової продукції Вінницька область увійшла в десятку регіонів України, посівши 3 місце, де допущено найменше скорочення обсягів виробництва.

Про це повідомило управління преси та інформації Вінницької ОДА.

По Україні індекс за звітний період складає 103,2%.

За I півріччя 2012 року досягнуто рівня промислового виробництва 109,3% до відповідного періоду минулого року.
 

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