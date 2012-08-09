Дітям робитимуть операції без крововтрат

Онкологічне відділення обласної дитячої лікарні отримало новий коагулятор. Прилад, який допомагає хірургу робити точні розрізи тканин, з мінімальною крововтратою, лікарні подарували благодійний фонд "Надіюсь і вірю" та київська галерея "КОЛО". Про це повідомляє радіо "Місто на Бугом".

Коагулятор дозволить проводити операції за коротший термін.А парат дозволяє зупинити кровотечу у найокротший термін, а також він необхідний при операціях, де відбувають великі крововтрати.

- Коагулятор діє так: високочастотний струм пропускається через локальне розріз і нагріває його: вступає в контакт активний електрод. В результаті білок згортається, і кров припиняє йти. Коагулятор впливає точково, проте його можна переміщати і тоді площа невпинного впливу збільшиться, - говорить вінницький лікар-хірург Андрій Головченко.

Робити операції з новим приладом хірурги-онкологи дитячої обласної лікарні почнуть найближчим часом.