У Осипенко-Радомської - друге олімпійське “срібло”

Вінничанка Інна Осипенко-Радомська у суботу, 11 червня, здобула другу срібну медаль у веслуванні на байдарках у Лондоні. Вона виграла срібну олімпійську нагороду на дистанції 200 метрів. Осипенко-Радомська до останнього метру боролася за “золото”, але на самому фініші програла Лізі Керінгтон з Нової Зеландії. Третьою стала Наташа Яніч-Душев з Угорщини.

Нагадаємо, кількома днями раніше була нагорода на дистанції 500 метрів, після чого Інна Осипенко-Радомська стала першим в історії незалежної збірної України олімпійським "кавалером". Адже на тій же дистанції 500 метрів вона раніше була "золотою" в Пекіні-2008 і "бронзовою" в Афінах-2004 (щоправда, в Елладі медаль була в екіпажі-четвірці).

До речі, останнім з українців "кавалером" Олімпіади була спортивна гімнастка, уродженка Одеси Тетяна Гуцу: виграла чотири медалі, серед яких були і "золото" і "срібло" і "бронза" в Барселоні-1992. Але, хоча тоді вже була незалежна Україна, ще не було нашої олімпійської збірної. Тетяна виступала за Об'єднану команду, складену з республік екс-СРСР.

Інна обіцяла своїм уболівальникам здобути дві нагороди на Олімпіаді, і вона це зробила! На переконання неї, всі олімпійські призери - це переможці, адже спортом займаються мільйони, на Олімпіаду відбираються одиниці, а на п'єдестал підіймається тільки троє спортсменів.