На Старому місті завершують прокладати каналізацію

До кінця року на Старому місті планується завершити роботи в рамках другого етапу каналізування цього мікрорайону

У Вінниці триває реалізація перспективного плану будівництва каналізаційних мереж. У відповідності до цього документу в кожному мікрорайоні міста визначено ділянки, на яких поетапно проводяться роботи. Такий поділ передбачений з урахуванням специфіки рельєфу та підрахунком орієнтовної вартості будівництва. Так, зокрема, роботи по будівництву мереж каналізації тривають на Старому місті. Це вже другий із трьох запланованих у цьому мікрорайоні етапів по каналізуванню, реалізувати який планується до кінця поточного року, повідомляє Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

На сьогодні вже завершено будівництво мереж по провулку Сусідському, вулиці Димчука та Квітуча. Тут вже збудовано каналізаційну мережу відповідно 230,1024 та 677 метрів та побудовано каналізаційно-насосну станцію (КНС). Зараз тривають роботи по будівництву каналізаційної мережі із прокладанням труб діаметром 160 міліметрів, зокрема, на вулиці Добрих сусідів (із 624 запроектованих метрів вже збудовано 385), а на вул. Киянко на сьогоднішній день вже прокладено 646 метрів мережі.

- В рамках другого етапу будівництва мережі каналізації мікрорайону Старе місто вже збудовано КНС, самопливні та напірні мережі, - говорить заступник директора департаменту міського господарства Вінницької міської ради Григорій Пурдик, - Крім того, мережі по вулиці Квітучій та Димчука вже під’єднано до КНС. Зараз проводяться роботи по будівництву мереж на вулицях Киянко, далі на черзі вулиця Новий Узвіз та провулок Сонячний. Загалом у цьому квадраті буде збудовано понад 5 кілометрів каналізаційних мереж.

Загальна кошторисна вартість проекту сягає понад 7 млн.грн. Втім, роботи пришвидшуються за рахунок співфінансування робіт із мешканцями цього району. Відтак більше половини від вартості робіт сплачує міський бюджет, іншу частину – самі мешканці. Практика виконання робіт по будівництву мереж каналізування та інших робіт у приватному секторі набирає все більшої популярності, адже в результаті за умов співфінансування кількість об’єктів, на яких потрібно проводити ті чи інші роботи, щороку збільшується. Крім того, готовність жителів оплатити частину вартості будівництва дозволяє запланувати у бюджеті наступного року кошти на проведення робіт в тому чи іншому приватному секторі міста.