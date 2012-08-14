З 20 серпня - знову пекельна спека

Гідрометеорологічний центр прогнозує повернення на території Україні жаркої погоди 20-23 серпня. Про це повідомив директор Гідрометцентру Микола Кульбіда.

За прогнозами Гідрометцентру, протягом цього тижня температурний режим складе в західних і північних регіонах +15 ... +20 градусів, у південних і східних +23 ... +28 градусів, у центральних +20 ... +25 градусів. Разом з тим на наступному тижні, за словами директора Гідрометцентру, в Україну повернеться спекотна погода.

- Вже з 17-18 серпня можна буде спостерігати зростання температури повітря, однак найбільших показників він досягне 20-23 серпня, коли температура повітря знову буде перевищувати 30 градусів. Тобто літо в Україну ще повернеться, - сказав він.

Кульбіда підкреслив, що рекордного зростання температури не відбудеться, адже дані показники вже відзначалися на території країни раніше.

Раніше Гідрометцентр прогнозував початок спаду високої температури повітря з 11 серпня в західних і північних областях.