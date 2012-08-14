Пора скупитися до школи

Вінницька торгово-промислова палата выдкриває новий сезон ярмарок. XVІ міжрегіональна універсальна виставка-ярмарок "Світ молоді та дитинства-2012" триватиме з 15 по 18 серпня.

Тематика представлених виробів: одяг для новонароджених; одяг та взуття для дітей та молоді; шкільна форма та канцелярські товари; книги, підручники, ігри та іграшки; коляски та велосипеди; косметика і парфумерія для дітей.

Час роботи виставки: відкриття 15 серпня об 11:00 (режим роботи з 10:00 до 18:30), закриття 18 серпня о 16:00.