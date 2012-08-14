Негода залишила без світла 109 населених пунктів

Минулої доби внаслідок погіршення погодних умов 109 населених пунктів Вінниччини було відключено від електропостачання.

Станом на ранок 14 серпня, найбільше від поривів вітру та дощу постраждав Немирівський район, було відключено 31 населений пункт, у Хмільницькому районі без електрики залишились мешканці 18 сіл, у Барському – 17-ти, у Калинівському районі відключено 16 населених пунктів. Позбавила погода електрики також жителів кількох сіл Вінницького, Жмеринського, Козятинського, Літинського, Погребищенського, Шаргородського районів. Близько 40 трансформаторних підстанцій вимикались також і у Вінниці. До відновлення електропостачання залучено аварійні бригади ВАТ «Вінницяобленерго».

Про це йдеться у повідомленні прес-служби ТУ МНС у Вінницькій області.

Крім того, за добу підрозділам МНС доводилось тричі звільняти від дерев проїжджі частини доріг: у Вінниці по вулиці Скалецького, біля смт Десна Вінницького району та у селі Городище Літинського району.