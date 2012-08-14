Шахраї використовують оголошення як наживку

Все частіше у тенета шахраїв потрапляють люди, які розміщують у мережі Інтернет свої оголошення з продажу будь-яких предметів побуту, одягу, нерухомості тощо.

До 2-го відділу міліції Вінницького міського відділу звернулася 65-річна пенсіонерка з повідомленням про те, що невідомий чоловік, зловживаючи довірою, з її кредитної картки зняв гроші в сумі 2 000 гривень.

Як повідомляють у СЗГ УМВС України у Вінницькій області, потерпіла розповіла, що вона розмістила в Інтернеті оголошення про продаж гаражу. Невдовзі на її мобільний зателефонував чоловік та повідомив, що хоче придбати в неї гараж. Завдаток за покупку незнайомець сказав, що перерахує на банківський рахунок пенсіонерки, але для цього йому необхідні усі її паспортні дані та банківські реквізити. Не гаючи часу, жінка виклала усі свої дані на сторінці, яку вказав «покупець» у мережі Інтернет.

Як розповів начальник 2-го відділу міліції Вінницького міського відділу Віктор Сидоренко, зараз у банківській сфері обслуговування клієнтів існує послуга зняття грошей з банкомату без картки. Для цього необхідно зателефонувати у головний офіс банківської установи, назвати свої дані та номер картки. Після цього на номер мобільного телефону приходить SМS-ка з PIN кодом. А далі все просто. Ввели код – отримали гроші. Жертвою саме такого виду шахрайств стала пенсіонерка. Від імені власниці карткового рахунку до банку подзвонила невідома жінка, яка назвала усі данні, які необхідні працівнику банку для ідентифікування особи. Після чого власниці рахунку на мобільний був відправлений PIN к

Коли до жінки вдруге подзвонив «покупець», він повідомив, що вже перерахував завдаток за гараж, але щоб гроші зарахували на її рахунок, йому необхідно касиру назвати цифри, які зараз надійдуть на її мобільний. Довірлива жінка без жодних сумніві назвала цифри, які щойно надійшли їй у SМS-ці. Вона навіть не здогадувалась, що називає код для зняття грошей з рахунку. Коли пенсіонерка прийшла до банкомату перевірити свій рахунок, то виявилось, що немає, ані завдатку, ані 2 000 гривень, що були на рахунку. Тоді жінка пішла до міліції.

За такою ж самою схемою зловмисники ошукали ще одну вінничанку, яка розмістила в Інтернеті оголошення про продаж килима. З її рахунку зловмисники зняли 1 000 гривень.

За даними фактами порушена кримінальна справа за ч. 1 ст.190 КК України (Шахрайство). За такий злочин передбачено покарання до трьох років позбавлення волі. Міліція вкотре закликає усіх громадян бути обачними, ні в якому разі не розголошувати своїх особистих даних та даних своїх близьких незнайомим особами, а тим більше не розміщувати їх на сайтах у всесвітній мережі Інтернет.