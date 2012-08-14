На Бершадському сміттєзвалищі знайшли рештки тварин

За дорученням прокуратури Бершадського району районна державна СЕС перевірила санітарно-епідеміологічний стан сміттєзвалища поблизу села Флорино. Під час перевірки виявлено ряд порушень, за які директора КП «Бершадьринок», що обслуговує територію сміттєзвалища притягнуто до адміністративної відповідальності.

Про ец йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Вінницької області.

У звязку з тим, що на території сміттєзвалища наявні рештки тварин, не проводилось ущільнення твердих побутових відходів та існує ряд інших порушень, постановою Бершадської райСЕС заборонено його експлуатацію.

Здійснено також і дослідження води з 4 криниць, ближніх до даного об'єкту, за результатами якого у трьох випадках вода відповідає вимогам ДСанПіНу, а в одному - заборонена до вживання, у зв'язку із виявленими бактеріями, які не є збудниками хвороб. Про це повідомлено місцеве населення.

Окрім цього, проведено перевірку додержання ветеринарного законодавства у діяльності управління ветеринарної медицини Бершадського району, під час якої виявлено відсутність дієвого та систематичного контролю за утилізацією відходів тваринного походження.

На даний час, в порядку контролю, прокуратурою Бершадського району проводиться перевірка щодо додержання вимог законодавства про утилізацію відходів тваринного походження.



