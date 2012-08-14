Чи заспіває Талашко у Вінниці «Ніч яка місячна...»?

Сьогодні о 15.00 відбудеться зустріч з ВОЛОДИМИРОМ ТАЛАШКОМ в рамках проекту "Корпорація успішних людей". Як повідомляє Студентський Парламент Вінниччини, зустріч з легендарним капітаном Скорцовим з фільму «В бій ідуть тільки «старі» відбудеться у приміщенні міжнародного товариства «Україна-Польща-Німеччина» , що знаходиться за адресою вул. Соборна 85 (2-й поверх, конференц-зал).

Довідка УНІАН. Талашко Володимир Дмитрович — український актор та режисер. Народний артист України (2002). Член Національної Спілки кінематографістів України. Володимир Народився 6 березня 1946 року в Ковелі. Закінчив Київський театральний інститут ім. Карпенка-Карого. У кіно з 1969-го.

Нині живе в Києві, викладає у театральному університеті. Співпрацює з телеканалом «Глас». Організатор Фонду імені Леоніда Бикова та фестивалю «Старі фільми про головне».

