10 вінницьких бомжів матимуть притулок

З вересня у Вінницькій області почне працювати новий обласний комунальний заклад для безпритульних, який створений на базі Вороновицької дільничної лікарні.

Про це повідомляє управління у справах преси та інформації Вінницької обласної державної адміністрації.

- Про проблему соціалізації асоціальних громадян на Вінниччині говорять давно, адже область одна з небагатьох в Україні, яка досі немала закладу для безпритульних громадян, - каже заступник голови Вінницької обласної державної адміністрації Любов Спірідонова. - Багато хто з них не мають навіть паспортів, а тому не можуть отримувати ні пенсії, ні жодну із соціальних виплат.

Це болюче питання нещодавно зрушено з місця. На базі Вороновицької дільничної лікарні буде створено новий обласний комунальний заклад для безпритульних. Адже у містечку в ході медичної реформи вивільнилося приміщення, яке відповідає потребам для такого закладу. Там у найскладніший час зможуть надати підтримку у харчуванні, медичній допомозі 10 особам. Але він не передбачає постійного проживання, лише дасть можливість тимчасового перебування у важкий час. Крім цього, за допомогою працівників закладу бездомні громадяни зможуть відновити втрачені документи та влитися у повсякденне життя нашого суспільства. Його діяльність розпочнеться у вересні, а найактивніше – у жовтні-листопаді.