Відтепер за паспортом треба йти не до ЖЕКу, а у міграційну службу

З 1 серпня підрозділи Державної міграційної служби України розпочали роботу з видачі паспортів громадян України, реєстрації місця проживання фізичних осіб, а також виконання інших функцій, визначених законодавством України про громадянство та імміграцію. До цього часу ці функції виконували підрозділи МВС, повідомляє прес-служба Державної міграційної служби України.

Одночасно із переданням зазначених функцій від МВС до ДМС України, внесено ряд змін у законодавство України, спрямованих на суттєве спрощення процедур реєстрації місця проживання фізичних осіб та оформлення паспортів громадян України.

Зокрема, Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні», що набрав чинності 5.08.2012 передбачено такі важливі нововведення:

- Реєстрація та зняття з реєстрації здійснюються в одному місці та в день звернення особи до органу реєстрації.

Таким чином, людині відтепер не потрібно їхати, наприклад, до Львова, для зняття з реєстрації, якщо вона має намір зареєструватися у Києві – достатньо звернутися у територіальний підрозділ ДМС України за новим місцем проживання.

- Реєстрація місця проживання не прив’язана до постановки на облік військовозобов’язаних та призовників.

Таким чином, зареєструватися за новим місцем проживання відтепер можна до постановки на облік у військкоматі. При цьому, сама постановка на облік військовозобов’язаних та призовників залишається обов’язковою.

- Значно розширено коло підстав для зняття з реєстрації. Якщо раніше це була заява або рішення суду, то сьогодні зняття з реєстрації є можливим також у разі припинення підстав на право користування житлом або законних підстав для перебування на території України іноземців та осіб без громадянства.

Наприклад, у разі закінчення строку дії договору оренди можливо зняти зареєстровану особу за заявою власника житла.

Окрім того, наказом МВС України №320 (набрав чинності 27.07.2012) затверджено нові правила оформлення і видачі паспорта громадянина України. Зокрема, змінено процедуру видачі паспорта - відтепер документи для оформлення паспорта громадянина України подаються безпосередньо до територіальних підрозділів ДМС, а не до житлових контор, як було раніше. Ця норма має прискорити процес оформлення паспортів громадян України.

Також наказом унормовано питання реалізації права особи на транскрибований запис імені відповідно до її національної традиції, чого не було раніше. Тобто, в українському паспорті російське ім’я «Николай» може бути, за бажанням громадянина, відтворено українською мовою як «Ніколай».

Слід зазначити, що, після прийняття зазначеного вище Закону України у ЗМІ з’явилося багато публікацій, в яких зазначалося про нібито встановлення «тотального контролю» за громадянами України запровадженням обов’язковості реєстрації місця перебування у разі знаходження особи за межами місця проживання строком понад один місяць.

Державна міграційна служба України звертає увагу на те, що ці положення Закону є чинними з 2004 року і стосуються лише тих осіб, які мають невиконані майнові зобов’язання, призиваються на військову службу або беруть участь в судовому процесі. Усі інші громадяни реєструють місце свого проживання лише за власним бажанням.

Адреси та контактні телефони територіальних органів Державної міграційної служби України, де громадяни можуть отримати вичерпну інформацію щодо адрес, графіку роботи територіальних підрозділів та положень законодавства з питань громадянства та імміграції, розміщено за адресою: http://dmsu.gov.ua/uk/pro-gmsu/teritorialni-organi-ta-pidrozdili.html