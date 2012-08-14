Вінниччина б’є рекорди по сплаті податків

Запровадження нових податкових сервісів допомогло платникам податків Вінниччини сплатити до бюджетів усіх рівнів рекордні 2382,8 млн.грн.

Про це повідомили у Відділі взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС у Вінницькій області.

Це на 205,8 млн.грн. або на 9,5% більше ніж у січні-липні 2011 року. При цьому, до Державного бюджету зібрано 1212,6 млн.грн., що на 35,7млн.грн. більше минулорічних показників. До місцевих бюджетів надійшло 1170,2 млн.грн., що на 17% або на 170,1 млн.грн. перевищує фактичні надходження січня-липня 2011 року.

У розрізі податків, зборів та обов’язкових платежів, приріст надходжень спостерігається по єдиному податку для суб’єктів малого підприємництва – на 114% (+39,4 млн.грн.), платі за землю – на 28,3% (+36,1 млн.грн.), податку на додану вартість – на 26,5% (+112,9 млн.грн.), податку з доходів фізичних осіб – на 11,2% (+85,6 млн.грн.).

Голова ДПС у Вінницькій області Ірина Зленко переконана: „Задекларована ДПС України реорганізація фіскального відомства у сервісну службу, що активно втілюється нині на регіональному рівні, принесе ще кращі фінансові плоди до бюджетних кошиків усіх рівнів та стане запорукою добробуту і благополуччя усіх громадян України”.