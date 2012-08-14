На окрузі № 14 у «Батьківщини» конфлікт інтересів?

13:37, 14 серпня 2012
Вінниця
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Два кандидати

Одномандатний виборчий округ № 14 за центр має  місто Жмеринку. До його складу входять  місто Жмеринка, Барський, Жмеринський, Літинський, Тиврівський райони. Кількість виборців - 172 043.

Як вже повідомляв УНІАН-Вінниччина, постановою №193 від 7 серпня як висуванці тут зареєстровані  колишній мер Жмеринки, а нині голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації Віктор Жеребнюк та суддя Верховного Суду України Василь Онопенко.

Опонентами цих кандидатів є представник від опозиції, депутат Вінницької обласної ради від «ВО «Батьківщина» Іван Мельничук, але 10 серпня тут зареєстрований ще один депутат-самовисуванець Юрій Козловський, який обіймав посаду першого заступника голови Барської районної ради за головування сумнозвісної очільниці-хабарниці Ольги Помилуйко.

На сьогодні Юрій Козловський обіймає посаду завідувача сектору з правових питань виконавчого апарату. Цікаво, що він є членом політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Наразі залишається невідомим, чи зважала Об’єднана опозиція на факт «самодіяльності» від члена партії «ВО «Батьківщина» і чи не розпорошить це опозиційних голосів і без того на «неординарному» окрузі?

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