На окрузі № 14 у «Батьківщини» конфлікт інтересів?

Одномандатний виборчий округ № 14 за центр має місто Жмеринку. До його складу входять місто Жмеринка, Барський, Жмеринський, Літинський, Тиврівський райони. Кількість виборців - 172 043.

Як вже повідомляв УНІАН-Вінниччина, постановою №193 від 7 серпня як висуванці тут зареєстровані колишній мер Жмеринки, а нині голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації Віктор Жеребнюк та суддя Верховного Суду України Василь Онопенко.

Опонентами цих кандидатів є представник від опозиції, депутат Вінницької обласної ради від «ВО «Батьківщина» Іван Мельничук, але 10 серпня тут зареєстрований ще один депутат-самовисуванець Юрій Козловський, який обіймав посаду першого заступника голови Барської районної ради за головування сумнозвісної очільниці-хабарниці Ольги Помилуйко.

На сьогодні Юрій Козловський обіймає посаду завідувача сектору з правових питань виконавчого апарату. Цікаво, що він є членом політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Наразі залишається невідомим, чи зважала Об’єднана опозиція на факт «самодіяльності» від члена партії «ВО «Батьківщина» і чи не розпорошить це опозиційних голосів і без того на «неординарному» окрузі?