У рейтингу вузів Вінницкий медуніверситет опустився

Міжнародна група експертів у співпраці з Європейським центром з вищої освіти (ЮНЕСКО СЕПЕС) і центром «Євроосвіта» склали рейтинг вищих навчальних закладів «Топ-200 Україна».

Про це повідомляє сайт центру міжнародних проектів «Євроосвіта».

Метою проекту є надання об’єктивної і порівняної інформації про якість освітніх послуг, пропонованих вишами держави.

Ранжування формується за чотирма комплексними критеріями: експертне оцінювання ВНЗ представниками ринку праці і його академічна репутація; якість науково-педагогічного потенціалу; якість навчання; міжнародне визнання, присутність у глобальному інформаційному просторі (зокрема у рейтингу Webometrics).

Відзначають помітне підвищення уваги університетів України до проведення активної імідж-інформаційної політики.

Першу трійку рейтингу займають Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Київський національний університет імені Тараса Шевченка та Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.

Наш Вінницький національний технічний університет на 24 місці серед 200 вищих навчальних закладів країни. Вінницький національний медичний університет у «ТОП-200 Україна» має 25 позицію (торік був на 24-й), Вінницький національний аграрний університет – 135, Вінницький фінансово-економічний університет – 143, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського – 165.