Галушко складе конкуренцію Джизі на окрузі

Вчора, 13 серпня, до ЦВК України надійшла заява від кандидата у народні депутати – самовисуванця – Леоніда Галушка, який балотуватиметься на одному окрузі № 15 з діючим головою Вінницької ОДА Миколою Джигою.

Леонід Володимирович Галушко – директор ПП «Джерело» (власник мережі бензозаправок у Вінницькій області), директор Подільського благодійного фонду «Центр «Соціальні ініціативи», діючий депутат Вінницької обласної ради.

Про його досягнення і звитяги можна почитати на офіційному сайті мережі заправок «Wells» http://www.wells.com.ua/o_kompanii/pressa_o_nas/12/.

На останніх виборах до обласної ради Леонід Галушко переміг по мажоритарному округу № 48 у Чернівецькому районі. На той час він був партійним висуванцем «ВО «Батьківщина», але відкрито виступивши з ініціативою голосування за діючого голову обласної ради Сергія Татусяка, позиціонує себе як позафракційний депутат.

Для Леоніда Галушка зараз настали буремні часи, коли йому на часі відстоювати інтереси власного бізнесу, особливо у світлі останніх подій, коли у Вінниці зрізали кілька заправок «Wells» і тривають суди за право власності.

Втім, чи й справді Леонід Галушко вірить у власну перемогу, чи він просто виступає технічним кандидатом, наразі покаже час.

Відомо, що згідно з виборчим законодавством, грошова застава для кандидата-мажоритарника - 12 мінімальних розмірів заробітної плати (близько 11,52 тис.грн.). За декларацією, поданою до ЦВК, Леонід Галушко виявився... вдвічі біднішим за Миколу Джигу, адже його сукупний дохід за 2011 рік склав 184 182 тис. грн., в той час як Микола Джига мав сукупний дохід 358 623 тис. грн.

Довідка УНІАН. До складу ОВК № 15 - входять Мурованокуриловецький, Томашпільський, Тульчинський, Чернівецький, Шаргородський райони, центр м.Шаргород