Гройсман дав на вибори 500 гривень

Координатор Вінницької правозахисної групи Дмитро Гройсман вклав 500 грн. у виборчу компанію кандидата у депутати до Верховної Ради Тетяни Монтян.

Колишня захисниця екс-міністра МВС Василя Цушко, адвокат Тетяна Монтян зареєстрована кандидатом по київському мажоритарному округу №212. Нині вона проводить бюджетний екперимент, пропонуючи будь-якому свідомому українцю профінасувати її виборчу компанію, повідомляє сайт Зотов-Ньюз.

- Грошей у мене немає, - каже Тетяна Монтян. - Я розраховую на волонтерів і правильно розраховую. Я кинула клич, але крім того всі й так знають, що я йду в депутати. Клієнти, друзі, знайомі. Просто люди з вулиці, які знають мене по справам, статтям, або публікаціям. Вважаю, що громадяни мають своєю волонтерською підтримкою та своїми гаманцями допомагати стати депутатами людям, які працюватимуть в інтересах всього суспільства, а не дерибанити, щоб відбити та примножити передвиборну гречку.

Координатор Вінницької правозахисної групи, член комісії з питань попередження катувань при Президентові України Дмитро Гройсман відгукнувся на цей заклик одним із перших.

- Дав скільки міг, - каже Дмитро Гройсман. - Думаю, що двоє-п'ятеро таких як Монтян, яку я знаю років вісім і з якою дружу, дійсно можуть перевернути в політиці дуже багато. Тільки за 13 серпня Таня зібрала вже кілька тисяч. При цьому мій внесок - найбільший. Отже можете оцінити як відгукнулися люди.

Скільки ж потрібно всього зібрати грошей кандидату, щоб розраховувати на перемогу в цих виборах? Експерти називають суми: від одного до трьох мільйонів доларів. Чим складніше округ, тим більше конкурентів, тим більше грошей потрібно витратити.

Враховуючи цей фактор, політтехнолог Тарас Березовець вважає, що такі самовисуванці як юрист Тетяна Монтян - цікаве явище.

- Воно виникає завдяки "цифровому розриву" і "Фейсбук ком'юніті", - говорить Тарас Березовець. - Такі політики належать до покоління нових медіа. Вони мають шанси поборотися, але невеликі. Тому що у них немає ресурсів, щоб найняти агітаторів, а тим більше - захистити результати голосування. Але мало хто з них зможе прорватися. Але навіть якщо вони не переможуть, то відпрацюють технології на подальше для подібних кандидатів.

Довідка:

Тетяна Монтян - юрист. Закінчила Московський державний університет (юридичний факультет, спеціалізація - конституційне право). Дипломна робота: "Доктрина божественной эманации в верховной власти в исламе шиитского толка и теократическое государство Аятоллы Хомейни в Иране".

Практику проходила у Московському кримінальному розшуку, як сама каже "в благословенні 90-ті".

Одружена. Чоловік – суддя. Виховує чотирьох синів.