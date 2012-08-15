Лоліта взялася за нашого Сашу Онуфрійчука

Фіналіст "Голосу країни", вокаліст вінницького гурту "Strong Time" Олександр Онофрійчук готується до участі у "Crimea Music Fest" ("Крим Мюзик Фест") - щорічному Міжнародному музичному фестивалі, пісенному конкурсі, що пройде у Ялті з 29 по 31 серпня. Художній керівник заходу - Алла Пугачова.

Окрім знаменитих зірок російської і української естради у фестивалі візьмуть участь і молоді зірки. До їх числа пощастило потрапити й вінничанину.

- Організатори зателефонували і запросили на фестиваль, це була несподіванка і велике щастя, мене переповнювали приємні емоції, - поділився враженнями з газетою "Місто" Олександр Онофрійчук. - Участь у заході стане наступним кроком у кар'єрі, і я зможу знову нагадати усім про себе. Потроху мрії починають збуватися, адже головне, до чого прагну, - розвиток у сфері творчості.

Як повідомляє «Місто», куратором і тренером вінничанина стане співачка Лоліта Мілявська. Коли з-поміж інших учасників шоу зірки обирали собі підопічних, вибір знаменитості припав на нашого Сашка. Які саме пісні він виконуватиме, тримає у секреті - згідно з умовами участі інформація не розголошується.

Наразі збирається на репетиції до Києва. Зізнається, що після участі у "Голосі країни" його життя стало більш насиченим і активним. Співака тепер знають у багатьох містах, де він побував з гастролями. Дніпропетровськ, Тернопіль, Київ... Це лише частина концертного списку. На гастролі Олександр намагається, по можливості, брати молоду дружину - щоб не сумувала, поки чоловік у від’їзді.

