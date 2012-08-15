Рибалки позмагаються, у кого більша риба

18-19 серпня у Вінниці біля острова “Фестивальний” відбудеться чемпіонат Вінницької області з вилову риби поплавцевою вудкою. Учасники розмістяться на території набережної від фонтану “ROSHEN” до Староміського мосту.

Переможця визначать за найбільшою сумою набраних балів. Як повідомив голова Вінницької федерації риболовного спорту, яка організовує чемпіонат, Юрій Карпенко, у таких спортивних змаганнях можуть брати участь і рибалки з інших областей.

- Це дає можливість їм набрати необхідну кількість балів, – пояснює він. – Тобто навіть виправити ситуацію, якщо у себе у області спортсмен виступив не досить вдало.

За словами Юрія Карпенка, цей вид змагань є одним із найдорожчих, оскільки, якщо говорити про повну екіпіровку, вудки, спорядження, то усе разом може коштувати стільки як і сучасний автомобіль, повідомляє сайт Вінниця‘ОК.

Наступним за графіком проведення змагань є Чемпіонат Вінницької області з вилову коропа, який відбудеться 20-23 серпня у селі Ровець Вінницького району.