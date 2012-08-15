Націоналісти відкриють пам’ятник отаману Карому

18 серпня 2012 року в с. Нова Гребля Калинівського району на Вінниччині відбудеться відкриття пам'ятного знаку полковнику Армії УНР, повстанському отаману, уродженцю села - Сергію Яворському ''Карому''.

Про це повідомила прес-служба Вінницької обласної організації ВО «Свобода».

Ініціював відкриття пам’ятного знаку на честь Сергія Яворського депутат Калинівської міської ради від ВО “Свобода” Костянтин Васюк.

Відбудеться також освячення пам’ятного знаку та урочистий мітинг за участі громади села, істориків, краєзнавців, інтелігенції Вінниччини.



Місце збору – центр села (поблизу меморіалу слави). Початок заходу о 12:00.

Довідка: Сергій Яворський “Карий” (1892-1923 рр.) - повстанський отаман, полковник Армії УНР, командувач Другої повстанської групи. Народився в с. Нова Гребля Калинівського р-ну, Вінницької обл. З лютого 1919 р. С. Яворський входив до складу підпільного Всеукраїнського ревкому (очолював у ньому політичний відділ).

Згодом командує бригадою в регулярній Армії УНР, а після поразки українського війська в 1920 р. відходить на територію Польщі.

У травні 1921 р. С. Яворський під псевдо “Карий” повертається в Україну як командувач Другою (Північною) повстанською групою, що охоплювала територію Київщини, Волині та більшої частини Поділля. В кінці серпня 1921 р. загін “Карого” об’єднався із загонами отаманів Лиха та Артема Онищука, і активно почав діяти в Калинівському, Козятинському, Вінницькому, Тиврівському, Оратівському р-ах.

У 1922 р. на Великдень потрапив до рук ЧК і був заарештований. Загинув С. Яворський (очевидно, розстріляний) у 1923 р. в Лук’янівській в’язниці м. Києва.

Видатний подільський отаман Яків Гальчевський “Орел”, високо оцінював С. Яворського: “В нього не було авантюрництва… Він твердо підходив до справи боротьби за Україну, був безкорисливий і з посвятою віддавав себе цілого, щоб вплинути на долю своєї поневоленої та плюндрованої Батьківщини”.